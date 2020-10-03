Gaziantep'te pamuk hasadına başlandı

İlçede 15 bin dönüm alanda üretimi yapılan pamuğun elle ve makineli hasadı gerçekleştirilirken yaklaşık 7 bin 500 ton rekolte bekleniyor.

Üreticileri ziyaret eden Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, verimli bir hasat sezonu dileyerek, tarım işçileri ile pamuk topladı.

Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede pamukta dönümde 400-500 kilogram verim alındığını dile getirdi.

Çukobirlik'in bir kilogram kütlü pamuk için 4 lira 75 kuruş fiyat açıkladığını, özel çırçır ve presse fabrikalarının da ürünün kilogramını 4 lira 80 kuruştun aldığını dile getiren Altun, "Odamıza gelen üreticilerimizin talepleri yetkililerden 1 kilogram pamuk için şu an üreticiye ödenen 80 kuruşluk devlet desteğinin 1 lira 50 kuruş olarak artırılması yönünde. Devletimizden destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Pamuk üreticilerinden Ali Demir ise kendisine ait ve kiraladığı arazilerde uzun yıllardan beri pamuk üretimi yaptığını belirterek, "Bu yıl da 600 dönümde üretim gerçekleştiriyoruz. Hasada da başladık, hayırlı olur inşallah." dedi.