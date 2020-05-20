Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 51 düştü

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru hatlarıyla doğal gaz ihracat hacmi ise ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 azalarak 46,6 milyar metreküpe düştü.
Söz konusu dönemde, şirketin gaz ihracatı geliri de yüzde 51 azalarak 6,8 milyar dolara geriledi. Söz konusu gelir miktarı mart ayında bir önceki aya göre ise yaklaşık yüzde 13 azalarak 1,7 milyar dolara düştü.
Gazprom'un net karı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 17 azalarak 1,2 trilyon rubleye (yaklaşık 17 milyar dolar) gerilemişti.
Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip ülkenin tek şirketi konumunda bulunuyor.
Tartıştığı sağlık çalışanının yüzüne tükürdüğünü iddia etti, testi pozitif çıktı!Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Fatma Ateş, tartıştığı acil tıp teknisyeni komşusu M.K.’nin "Ben ambulansla akşama kadar corona virüslü hasta taşıyorum. Bana da bulaşmıştır, sana da bulaştıracağım" diyerek yüzüne tükürdüğünü iddia ederken, yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Yurda yerleştirilip, karantinaya alınan Ateş'in şikayetçi olduğu komşusunun test sonucu ise negatif geldi.