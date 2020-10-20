85,65BİST1.2050.00EURO9.300.36USD7.900.32ALTIN483.280.20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Geçici vergide yeniden değerleme oranı belli oldu
    ABONE OL
    20.10.2020 - 09:55 | | AA

    Geçici vergide yeniden değerleme oranı belli oldu

    Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yılın üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranını belirledi.

    Geçici vergide yeniden değerleme oranı belli oldu

    GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruda, yıllık hesaplanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

    Buna göre, söz konusu dönemde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 5,29 oldu.

    Bursa’da şafak operasyonu! Mahalle ablukaya alındıBursa'da 600 polisle şafak saati dev uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Drone destekli yapılan operasyonda şehir adeta abluka altına alınırken, kapıların koçbaşlarıyla kırıldı. Operasyona Özel Harekat, Narkotim, Çevik Kuvvet, Yunus, Asayiş ekiplerinden oluşan 600 polis görev alırken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ordu’da 16 kişiye yasa dışı bahisten ceza kesildi!

    Ordu’da 16 kişiye yasa dışı bahisten ceza kesildi!

    Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

    Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

    İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

    İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

    Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: 'Son günlerde Ankara’da az da olsa bir artış söz konusu'

    Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: 'Son günlerde Ankara’da az da olsa bir artış söz konusu'

    Sıradaki Haber