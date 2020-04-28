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    HaberlerEkonomi Haberleri Geleceğin CEO'su olarak gösteriliyordu! Alibaba, yöneticisini cezalandırdı
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    28.04.2020 - 11:19 |

    Geleceğin CEO'su olarak gösteriliyordu! Alibaba, yöneticisini cezalandırdı

    Alibaba'nın önemli platformları Tmall ve Taobao'nun bir numaralı ismi Jiang Fan'ın eşini sosyal medya fenomeni Zhang Dayi ile aldattığı iddia edildi. Alibaba, yaptığı inceleme sonucu Jiang Fan'ın şirketin itibarını zedelediği gerekçesiyle kıdemini düşürüp, ikramiyelerini iptal etti. 2013 yılında Google'dan Alibaba'ya geçen yazılımcı, geleceğin CEO'su olarak gösteriliyordu

    Geleceğin CEO'su olarak gösteriliyordu! Alibaba, yöneticisini cezalandırdı

    Çinli e-ticaret devi Alibaba son günlerde 'yasak aşk' skandalıyla çalkalanıyor. Firmanın kritik platformları Tmall ve Taobao'nun başında bulunan 34 yaşındaki Jiang Fan'in eşini sosyal medya fenomeni ve moda influencerı Zhang Dayi ile aldattığı iddia edildi.

    İddianın sahibi ise doğrudan Jiang Fan'in eşi. Jiang Fan'in eşi Çin'in Twitter'ı Weibo üzerinden ay başında yayımladığı mesajda Zhang Dayi'ya kocasının peşini bırakmasını söyledi. Aslında Jiang Fan daha çok iş çevrelerinde tanınan bir isim. Dolayısıyla eşinin de sosyal medyada çok fazla takipçisi bulunmuyor. Ancak söz konusu mesajın ardından Zhang Dayi'nin takipçileri yaptıkları araştırma sonucu mesajı paylaşan kullanıcının Alibaba'nın üst düzey yöneticisi Jiang Fan'in eşi olduğunu tespit etti.

    Bunun üzerine 'yasak aşk' skandalı Çin sosyal medyasının en çok konuşulan olayları arasına girdi. Alibaba ise gerçekleştirdiği inceleme sonucu Jiang Fan'in 'kıdemini düşürme' ve ikramiyelerini iptal etme kararı aldı. Financial Times, Jiang Fan'in şirket yönetimi ve çalışma arkadaşlarından özür dilediğini bildirdi.

    'BEYİN TAKIMINDAN' ÇIKARILDI

    Alınan karara göre Jiang Fan Tmall ve Taobao'yu yönetmeye devam edecek. Ancak resmi görevi artık 'Alibaba Kıdemli Başkan Yardımcısı' yerine sadece 'Başkan Yardımcısı' olacak. Bunun yanında Jiang Fan, firmanın önemli kararlarını alan ve vizyonunu belirleyen 38 kişilik yönetici kadrosundan da çıkarıldı.

    Böylece 2013'te Google'dan ayrılarak Alibaba'ya katılan Jiang Fan firmanın 'beyin takımından' çıkarılmış oldu. Son yıllarda yıldızı parlayan bir yazılımcı olan Jiang Fan Çin medyası tarafından geleceğin Alibaba CEO'su olarak gösteriliyordu. Ancak son gelişmelerin ardından yükselme şansı bir hayli azalmışa benziyor.

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Her yıl 14 bin çocuğu kaybedebilirizHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüs salgını sürecinde aşının öneminin bir kez daha anlaşıldığını söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, "13 hastalığa karşı çocukları, devlet tarafından bir aşı şemasıyla aşılıyoruz. Bu aşıları kullanmayı bırakırsak, bunların içerisinden en az 5 tanesi bundan daha kötü salgın yapabilir. Her yıl 14 binin üzerinde çocuğu sadece aşı yapmadığımız için kaybedebiliriz" dedi.
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