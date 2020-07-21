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    21.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Gelecek meslek liselerinde’

    İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanması sonrası bu hafta lise tercihlerini yapacak öğrencilere çağrıda bulundu.

    ‘Gelecek meslek liselerinde’

    Son yıllarda sanayiciler olarak Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) öncülüğünde ülke için büyük ve ulvi bir görev üstlendiklerini, bu çerçevede meslek liselerini eski saygın ve nitelikli günlerine hızla kavuşturmakta olduklarını belirten Bahçıvan, öğrencilere ve ailelerine lise tercihlerinde önceliği meslek liselerine vermeleri önerisinde bulundu. 

    Bahçıvan, İstanbul’daki 35 meslek lisesi öğrencilerini geleceğe hazırlamak adına, sanayicilerin de içinde olduğu “ortak yönetim modeli” ile iki yıldır çok önemli çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaların meyvesinin daha ilk yılda görüldüğünü söyledi. Bahçıvan, geçen yıl okul tercihlerinde yüzde 100’e yakın doluluğu yakalayan meslek liselerinin bu yıl da aynı yoğun talebi görmesini beklediklerini aktardı.

    Aranan eleman olun

    Erdal Bahçıvan, MEB ile işbirliği içinde sanayiciler olarak büyük bir motivasyonla ve tüm imkanlarını seferber ederek meslek liselerinin yeniden tercih edilir, saygın birer eğitim kurumu olmalarının yolunu oluşturduklarını kaydetti. Meslek liselerinin adeta yıldızlaşmaya başladığını dile getiren Bahçıvan, şunları söyledi: “Daha önce mezun olduklarında dahi sanayici ile temas kurmakta zorlanan bu okullarımızın öğrencileri artık okula kayıt oldukları anda sanayicilerimizle el ele kol kola eğitimlerini sürdürüyor. Mezun olduklarında ise büyük ölçüde ‘ara’ değil ‘aranan eleman’ olarak üretim hayatındaki kariyerlerine başlamış oluyor. Bu nedenle milyonlarca öğrencimizin kendi geleceklerini belirleyecek bu günlerdeki LGS seçimlerinde bu okullarımızı dikkate alarak seçimlerini ona göre yapmalarını öneriyorum. Öğrenci ve velilerimizin şunu bilmesini isterim ki ‘Gelecek Meslek Liselerinde’dir.”

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