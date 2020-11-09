Gelir İdaresi Başkanlığı 50 sözleşmeli avukat alacak

GİB'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Başkanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, çeşitli illerde avukat pozisyonunda görev yapacak 50 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Söz konusu alım için 21-23 Aralık'ta Ankara'da sözlü sınav yapılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleriyle adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, "www.gib.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 24 Kasım-4 Aralık tarihlerinde elektronik ortamda müracaat edebilecek.