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    HaberlerEkonomi Haberleri Gelir İdaresi Başkanlığı bin personel alacak
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    26.10.2020 - 12:50 |

    Gelir İdaresi Başkanlığı bin personel alacak

    Gelir İdaresi Başkanlığı 1000 personel alınacağını açıkladı. Duyuru Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İşte başvuru şartları...

    Gelir İdaresi Başkanlığı bin personel alacak

    Gelir İdaresi Başkanlığı, 1.000 Gelir Uzman Yardımcısı istihdam edecek. Başvurular, 9 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayıp 20 Kasım 2020 Cuma günü saat 17.30'da sona erecek.

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    Giriş sınavının yazılı bölümü 12 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.

     

    MSB duyurduGelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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