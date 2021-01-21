Gelir kaybı destek ödemeleri başladı

Pekcan ve Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Sophie Wilmes başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye - Belçika Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) II. Dönem Toplantısı’nın ardından JETCO protokolüne imza atıldı.



Pekcan, Belçika’yla ikili ticaret hacminin 6.6 milyar dolardan 2020 yılında 7.3 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Pekcan, toplantı sonrası soruları da yanıtladı. Salgından etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere gelir kaybı destek ödemelerini ocakta planladıklarını hatırlatan Pekcan, “Bugün (dün) itibarıyla gelir kaybı destek ödemelerine başlamış bulunuyoruz. 3 ay ödemeye devam edeceğiz” dedi.