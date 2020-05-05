Gelir uzmanlığı sınavına ilişkin esaslar düzenlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle giriş sınavına ilişkin başvuru şartlarında değişikliğe gidildi. Buna göre, sınava giriş için sınavın yazılı bölümünün yapılacağı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak gerekecek.

Erkek adaylar için uygulanan "askerlikle ilişiği olmamak" şartına ilişkin hüküm de yönetmelikten çıkarıldı.

Giriş sınavı bir veya birden fazla il için açılabilecek. Sınav duyurusunda birden çok il belirlenmişse adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 ili tercih edebilecek. İl içinde atama yapılacak birden fazla yer belirlenmişse adaylar belirlenen bu yerlerin tamamını, tercih ettikleri her il için ayrı ayrı olmak üzere öncelik sırasına göre başvurularında belirtmek zorunda olacak. Adaylar daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemeyecek.

Adayların, tercih ettikleri illerden hangi ilin yazılı sınavına gireceği, KPSS (A) puanı esas alınarak yapılan başarı sıralamasına göre tespit edilecek ve o il için belirlenen kadro sayısının en fazla 20 katına kadar aday giriş sınavı yazılı bölümüne çağrılacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, sözlü sınavın yeri ve tarihine ilişkin bilgiler Başkanlık internet sitesinde duyurulacak.

Yönetmelikle sözlü sınavda dikkate alınacak unsurlar da belirlenirken, bu sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekecek.

Yönetmelikle, sınava ilişkin oluşturulan sınav kurulunun yapısı ve görevleri de belirlendi.

Sınav sorularına itiraz süresi 5 iş günü olacak.

Yapılan yazılı sınavlarda hatalı soruların tespit edilmesi durumunda bu sorular her aday tarafından doğru cevaplanmış kabul edilecek.