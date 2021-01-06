Gemi ve yat, 2020'nin ihracat artışında lokomotif sektör oldu

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2019'da 1 milyar 42 milyon 326 bin dolar düzeyinde bulunan gemi ve yat sektörü ihracatı, geçen yıl 1 milyar 375 milyon 6 bin dolara yükseldi.

Geçen yıl ihracat artışında yüzde 31,9'u yakalayan sektör, bu oranla lokomotif olarak nitelendirilen birçok sektörü geride bırakarak zirveye oturdu. Sektörün geçen yıl ülke ve serbest bölgeden oluşan toplam 145 noktaya ihracat gerçekleştirmesi dikkati çeken bir başka unsur oldu.

Geçen yıl Türkiye'nin 34 kentinden ürün ihraç eden gemi ve yat sektörünün bu dönemdeki toplam ihracatının 799 milyon 33 bin dolarını İstanbul gerçekleştirdi. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 71'ine denk geldi.

İstanbul'un ardından en fazla gemi ve yat ihracatı gerçekleştiren diğer kentler ise 461 milyon 818 bin dolarla Yalova, 41 milyon 121 bin dolarla İzmir ve 27 milyon 769 bin dolarla Bursa olarak sıralandı.

En fazla ihracat Norveç'e

Gemi ve yat sektörünün 2020'de en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Norveç oldu. Norveç'e 366 milyon 7 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Norveç'i, 237 milyon 799 bin dolarla Marshall Adaları, 139 milyon 926 bin dolarla Rusya, 87 milyon 584 bin dolarla Malta ve 50 milyon 893 bin dolarla Lüksemburg takip etti.

Ülkelere göre sektörün dış satım hacmindeki değişime bakıldığında, miktar bazında en fazla ihracat artışı 153 milyon 466 bin dolarla Marshall Adaları'nda oldu.

828,5 milyon dolarlık gemi ihraç ettik

Gemi ve yat sektörünün alt kalemlerine bakıldığında, geçen yıl sektörün ihracatına en büyük katkıyı 828,5 milyon dolarla gemi yaparken, bunu 154,6 milyon dolarla römorkör takip etti.

2020'de 144,3 milyon dolarlık yat, tekne ve bot, 140,8 milyon dolarlık feribot, 49,1 milyon dolarlık deniz tankeri, 38,3 milyon dolarlık gemi yan sanayi ihracatı gerçekleşti.

Geçen yıl 19,4 milyon dolarlık da bu sınıflandırmalara dahil olmayan diğer deniz araçları ihracatı yapıldı.