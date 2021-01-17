Gemi ve yat sektörü ihracatta 1,4 milyar doları aşmayı hedefliyor

Cem Seven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gemi, yat ve hizmetleri sektörünün geçen yıl 2019'a göre yüzde 31,9'luk artışla 1 milyar 375 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, salgına rağmen ihracatını en çok artıran sektör olduklarını söyledi.

Salgın sürecinde tüm olumsuzluk ve yasaklara rağmen yurt dışından gelen talepleri karşıladıklarını ifade eden Seven, Türk tersanelerinde üretilen ürünlerin başta Kuzey Avrupa olmak üzere ihracat pazarlarında talep gördüğünü anlattı.

En çok ihracat gerçekleştirilen ülkenin 366 milyon dolarla Norveç olduğunu aktaran Seven, bu ülkeye yapılan ihracatın yarısından fazlasını balıkçı gemilerinin oluşturduğunu, ayrıca feribot ve kurtarma gemisi ihracatının da gerçekleştirildiğini bildirdi.

Norveç ile Türk tersaneleri arasında uzun yıllardır devam eden güçlü iş birliğinin 2020'de de sürdüğünü ifade eden Seven, "En çok ihracat gerçekleştirilen ikinci ülke 237 milyon dolarla Marshall Adaları oldu. Bu ülkeye ağırlıklı olarak yük ve kurtarma gemileri sattık." dedi.

Seven, ihracatta üçüncü sırayı 139 milyon dolarla Rusya'nın aldığını, bu ülkeye genelde balıkçı gemisi satışı yaptıklarını, Rusya'yı, 87 milyon dolarla Malta, 50 milyon dolarla Lüksemburg, 45 milyon dolarla Kanada, 43 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 41 milyon dolarla Hollanda'nın takip ettiğini bildirdi.

"Yat ihracatını en çok ABD ve Marshall Adaları'na yaptık"

Cem Seven, balıkçı, yük ve kurtarma gemileri gibi ürünleri bulunduran "gemi" grubunun 828 milyon dolarla en çok ihracat gerçekleştirilen ürün grubu olduğunu, bunu 154 milyon dolarla römorkörlerin izlediğini, Umman, Birleşik Krallık, İtalya başta olmak üzere birçok ülkeye römorkör ihraç edildiğini anlattı.

En çok ihracatı gerçekleştirilen ürün grupları arasında yatların 144 milyon dolarla üçüncü sırada olduğunu belirten Seven, "Çoğunluğunu 25 metre üzeri motor yatların oluşturduğu yat ihracatının en çok yapıldığı ülkeler ABD ve Marshall Adaları'dır. En çok ihracat gerçekleştirilen diğer ürün grubu da 140 milyon dolarla feribotlar oldu. Feribot ihracatının büyük çoğunluğu Norveç'e gerçekleşti. Bu ürün gruplarının yanı sıra 2020 yılında 49 milyon dolarlık deniz tankeri, 38 milyon dolarlık yan sanayi, 19 milyon dolarlık da diğer deniz taşıtları ihracatı da yapılmıştır." şeklinde konuştu.

"Özel yapım gemi ve mega yat inşası ihracatında ilk 10 arasındayız"

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Seven, bu yıl gemi, yat ve ekipmanları ihracatında hedeflerinin 1,4 milyar doları aşmak olduğunu aktararak, Türkiye'nin, özel maksatlı özel yapım gemi ve mega yat inşası konusunda dünya ihracat liginde ilk 10 arasında bulunduğunu söyledi.

Balıkçı gemisi ve römorkör ihracatında ilk 5, feribot ihracatında ise ilk 10 ülke arasında yer aldıklarını bildiren Seven, şunları kaydetti:

"Mega yatlarda ise toplam uzunluk sıralamasında üçüncüyüz. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinden gelen inovatif ve çevreci gemilerin inşası talebi artmaktadır. Hibrit sevk sistemli, sadece LNG ile çalışan, tam elektrikli ürün talepleri artışa geçmiştir. Çok yakın bir gelecekte ise deniz suyundaki hidrojeni ayrıştırarak çalışan hidrojen tahrikli gemileri ve yatları görmemiz şaşırtıcı olmayacaktır. Gelecek, inovasyon unsurları ihtiva eden ve çevreye duyarlı gemi ve yatlarda olacaktır."