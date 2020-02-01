Gemiyle yolladılar, uçakla geri istiyorlar

Türkiye ve tüm dünyada korona virüsünden korunmak için maske kullanımına yönelen kişilerin, maske satışlarında yoğun sirkülasyona neden olduğunu anlatan bir medikal ürün firması sahibi Cengiz Karabulut, "Türkiye pazarında çok fazla bir talep var. Gerek Çin, gerekse diğer ülkelerde insanlar korona virüsten korunma amacıyla maskelerde yoğun bir sirkülasyona neden oldu. Herkes maske almak istiyor. Özellikle Çin'deki durumdan dolayı yoğun bir talep var. Ülkemizde bu virüsün olduğunu düşünmüyoruz, Sağlık Bakanlığı da böyle bir bilgi vermedi ama Çin'deki insanlar zor durumda ve onların talebini karşılamak adına bir miktar sevkiyatımız oldu. Bir miktar da Azerbaycan'a ürün yolladık. İç piyasaya elimizdeki tüm malı verdik. Şu ana kadar virüsün bizde olmaması bizim için bir avantaj. Normal şartlarda şu bir hafta yaptığımız maske satışı ile bir yıl boyunca yaptığımız satış oranı aynı" şeklinde konuştu.

2 LİRAYA DA MASKE VAR 40 LİRAYA DA

Maskelerin çok fazla çeşidi olduğunu dile getiren Karabulut, "Maskelerin çok fazla çeşidi var. Tabii ki önemli olan burada herhangi bir maskeyi kullanıyor olmak. Özellikle metro, kapalı alanlar, AVM'ler gibi insanların toplu bulunduğu her yerde, maskeler ile korunabilir. Mikrop havada kalıyor ama maske sayesinde bundan korunabiliriz. Çok fazla fiyat farkı var, çok fazla ürün var, ithal ürün var, yerli ürün var. Tabii ki çeşitleri değerlendirilebilir ama şu an öyle bir durum söz konusu değil, şu anda bulduğunuzu alacaksınız. Veya dikkat edeceksiniz kendinize. Bugün burada ne var diye seçme şansınız yok çünkü söylediğim gibi maskelerdeki sirkülasyon hızını anlattım, 1 yıldan 1 haftaya düşmüş, stoklar azalmış durumda. N95, 2 katlı, 3 katlı, filtreli maskelerden herhangi birini kullanabilirsiniz. Fiyat farkına gelince, bazı ürünler Almanya'da üretilip geliyor ülkemize, bazı ürünler burada üretiliyor, bazı ürünler Çin'den geliyor. Bunların hepsi faktör. Kumaşın inceliği, kalınlığı, filtresine göre fiyat değişiyor. Yoğun talepler olduğundan abartılı fiyatlar ortaya çıkabilir ama iyi kötü herkes biliyor, tahmin edilebiliyor. Bu duruma izin vermemek lazım. Bir kutu maskenin fiyatı 2-2,5 lira olabilir maksimum. N95 gibi filtreli maskelerin ise bir hafta öncesine kadar fiyatları 5-7-10 liraydı ancak şimdi 30-40 liralar konuşuluyor çünkü ürün yok. Ürün olmayınca da fiyatın artışına neden alıyor. O ürünlerdeki filtre özelliği devreye girince fiyat farkı ortaya çıkıyor tabii ki, bu bir taraftan da kabul edilebilir ama şu anda stokların yetmemesi sebebiyle oluşan fiyat farkı kabul edilebilir değil" ifadelerini kullandı.

"ÇİN'DEN ALDIĞIMIZ ÜRÜNÜ ÇİN'E GERİ YOLLADIK"

Çin'den gelen yoğun talebi karşılamanın zor olduğunu dile getiren Karabulut, Çin'den aldıkları ürünleri onlara geri sattıklarını ifade ederek, "Çin'deki insanlar zor durumda biliyorsunuz, ölü sayısı çok ciddi, karantinalar oluşturulmuş durumda. Fabrikaların tatilde olması durumu da eklenince üzerine bundan dolayı Çin'den yoğun bir talep var. Bu yoğun talebi de tabii ki dünyanın aşağı yukarı 5'te 1'i oranında bir nüfusa sahip olan ülkeye yetiştirmek çok zor. Çok kalabalık bir ülke ve tatildeler, üretim yapamıyorlar. Tatilleri devam ederse, talepleri daha da artacak, zorda kalacaklar. Şöyle düşünün, gemiyle bize gönderdikleri ürünleri biz onlara uçak kargo ile geri sattık. Uçak kargo ile aldılar o ürünü düşünün, o kadar acil durum. Malın değeri 1 lira ise, bir lira da kargo ücreti ödemeye razı oldular. Ve bu talepleri hala da devam ediyor" dedi.

DEZENFEKTANLARA DA TALEP ARTTI

Maskelerin yanı sıra el dezenfektanlarına da talebin arttığını ifade eden Karabulut, "Maske nasıl bir koruyucu ise el dezenfektanı da çok büyük bir faktör. Bununla beraber jellere de çok büyük talep var. Kullanılmasında fayda var. Grip mevsiminden ziyade toplu taşımalarda, kalabalık yerlerde her an her yerden bulaşabilecek virüslere karşı bu da basit bir korunma yöntemi olabilir" şeklinde konuştu.