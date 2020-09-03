Genç istihdamına katkı sağlayacak

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, GNÇYTNK programının genç istihdamına katkı sağlamasının yanı sıra Türkiye’nin dijital dönüşümüne yön verecek yeni insan kaynağının yetişmesi açısında da büyük önem taşıdığını belirterek, “Ülkemizi geleceğe taşıyacak olan dijital dönüşümü bir üst seviyeye çıkarmak için gerekli olan yeni insan kaynağına da yatırım yapmış oluyoruz. Bu stratejik sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmek için gençlerimize güveniyor ve onlara verdiğimiz desteği artırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz” dedi.