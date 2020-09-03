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    HaberlerEkonomi Haberleri Genç istihdamına katkı sağlayacak
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    03.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Genç istihdamına katkı sağlayacak

    Turkcell, geleceğe yön verme hayali olan yetenekli gençleri GNÇYTNK programı ile teknoloji dünyasına kazandırıyor. Yaklaşık 63 bin başvurunun yapıldığı programa katılan gençler, bir yandan hayalini kurdukları işe adım adım yaklaşırken diğer yandan kendilerini geliştirme fırsatı buldular.

    Genç istihdamına katkı sağlayacak

    Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, GNÇYTNK programının genç istihdamına katkı sağlamasının yanı sıra Türkiye’nin dijital dönüşümüne yön verecek yeni insan kaynağının yetişmesi açısında da büyük önem taşıdığını belirterek, “Ülkemizi geleceğe taşıyacak olan dijital dönüşümü bir üst seviyeye çıkarmak için gerekli olan yeni insan kaynağına da yatırım yapmış oluyoruz. Bu stratejik sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmek için gençlerimize güveniyor ve onlara verdiğimiz desteği artırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz” dedi.

    Bolu'da orman yangınıBolu'da, Karca ve Kabak köylerinin yaylası yakınlarında ormanlık alanda yangını çıktı. Ekipler ve yayla sakinlerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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