03.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Genç istihdamına katkı sağlayacak
Turkcell, geleceğe yön verme hayali olan yetenekli gençleri GNÇYTNK programı ile teknoloji dünyasına kazandırıyor. Yaklaşık 63 bin başvurunun yapıldığı programa katılan gençler, bir yandan hayalini kurdukları işe adım adım yaklaşırken diğer yandan kendilerini geliştirme fırsatı buldular.
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, GNÇYTNK programının genç istihdamına katkı sağlamasının yanı sıra Türkiye’nin dijital dönüşümüne yön verecek yeni insan kaynağının yetişmesi açısında da büyük önem taşıdığını belirterek, “Ülkemizi geleceğe taşıyacak olan dijital dönüşümü bir üst seviyeye çıkarmak için gerekli olan yeni insan kaynağına da yatırım yapmış oluyoruz. Bu stratejik sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmek için gençlerimize güveniyor ve onlara verdiğimiz desteği artırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz” dedi.