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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Genç Yetenek’lere Brandon Hall ödülü
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    28.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Genç Yetenek’lere Brandon Hall ödülü

    Kibar Holding, üniversite öğrencilerine holding bünyesindeki şirketlerde uzun dönem staj yapma imkanı sağlayan K-Team Genç Yetenek Programı’yla dünyanın en saygın iş ödüllerinden olan Brandon Hall’da, ‘En Yenilikçi Yetenek Kazanımı Programları’ kategorisinde bronz ödüle layık görüldü

    ‘Genç Yetenek’lere Brandon Hall ödülü

    Kibar Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Şennur Kuru, yaptığı açıklamada, “K-Team Genç Yetenek Programımızla önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da ödül almanın gururunu yaşıyoruz” dedi. 6 sene önce başlattıkları program ile pek çok üniversiteli gence Kibar Grubu’nda mezun olmadan gerçek bir iş deneyimi yaşatmayı hedeflediklerini ifade eden Kuru, şunları söyledi:

    “Her yıl kriterlerimizi ve grup içindeki ihtiyaçlarımızı tekrar gözden geçirerek katılımcı sayımıza karar veriyor ve programdan mezun olduklarında tüm K-Team arkadaşlarımızı sektöre hazır bir halde işe başlayabilir duruma getirmeyi amaçlıyoruz. Geçtiğimiz yıl giriş seviye pozisyonları işe alım oranımız yüzde 59 olarak gerçekleşti. Önümüzdeki yıllarda bu oranı daha da artırmak, Kibar Grubu’nun değer ve yetkinliklerini özümsemiş arkadaşlarımızla bir arada çalışmak için heyecanla programımıza yenilikler katmaya devam ediyoruz.”

    Ambulasın içinde öldürüldüAdana’nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişide hastaneye getirildiği ambulansın içinde öldürüldü.
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