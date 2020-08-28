‘Genç Yetenek’lere Brandon Hall ödülü

Kibar Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Şennur Kuru, yaptığı açıklamada, “K-Team Genç Yetenek Programımızla önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da ödül almanın gururunu yaşıyoruz” dedi. 6 sene önce başlattıkları program ile pek çok üniversiteli gence Kibar Grubu’nda mezun olmadan gerçek bir iş deneyimi yaşatmayı hedeflediklerini ifade eden Kuru, şunları söyledi:



“Her yıl kriterlerimizi ve grup içindeki ihtiyaçlarımızı tekrar gözden geçirerek katılımcı sayımıza karar veriyor ve programdan mezun olduklarında tüm K-Team arkadaşlarımızı sektöre hazır bir halde işe başlayabilir duruma getirmeyi amaçlıyoruz. Geçtiğimiz yıl giriş seviye pozisyonları işe alım oranımız yüzde 59 olarak gerçekleşti. Önümüzdeki yıllarda bu oranı daha da artırmak, Kibar Grubu’nun değer ve yetkinliklerini özümsemiş arkadaşlarımızla bir arada çalışmak için heyecanla programımıza yenilikler katmaya devam ediyoruz.”