Gençlere online iş hayatı deneyimi

10 hafta boyunca her hafta 1001 gencin katılacağı programda, haftanın 6 günü çeşitli eğitimlerden proje sunumlarına kadar her adım online ortamda gerçekleştirilecek. Sınırsız Yetenek Programı ile Türkiye’de ilk defa 10.010 genç, bir şirket bünyesindeki çalışma ortamını deneyimleyecek. Bu sayede gençler kariyerlerine ilk adımı atıp teorik bilgilerini pratiğe dönüştürebilecek. Yurtdışındaki üniversite öğrencileri ve yeni mezunların da farkındalıklarını artırmak ve kariyer gelişimlerini desteklemek isteyen Turkcell, yurtdışından yapılan başvuruları da Sınırsız Yetenek Programı dahilinde değerlendirecek.

Büyük çaplı proje

Pandemi sürecine karşın 2020 yılında işe alım süreçlerini hız kesmeden sürdürdüklerini dile getiren Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, “Dünyada iş yapış şekli değişiyor. Ofisler dönüşüyor, bir yere bağlı olmadan iş yapmak dünyanın yeni iş modeli oluyor. Turkcell, dev teknolojik altyapısı ve rakipsiz erişim özelliğiyle Türkiye’nin genç iş kapasitesini harekete geçiriyor. Türkiye’de ilk kez bu kadar büyük çaplı bir deneyim projesi organize ediliyor. Programımız sayesinde bir yandan on bini aşkın gencimize Turkcell’deki çalışma ortamını birebir deneyimleme fırsatı sunarken, diğer yandan belli sayıda gencimize Turkcell bünyesinde istihdam imkanı sunacağız. Önümüzdeki dönemde de gençlerimizin istihdamına yönelik iş ve deneyim programlarımız sürecek. Dünyanın yepyeni çalışma modeline adım atmak ve yeni bir hayatın kapılarını açmak isteyen gençlerimizi bu programa başvurmaya davet ediyoruz” diye konuştu.