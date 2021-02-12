Gençlere yeni nesil iş fırsatı

Uçtan uca kapsamlı bir deneyim programı olarak hazırlanan programda, başvuru ve değerlendirme sürecini tamamlayan adaylar, tam zamanlı bir işe sahip olma şansı yakalayarak iş hayatına ilk adımlarını Turkcell ile atacak. GNÇYTNK programına 1994 yılı ve sonrasında doğan lisans son sınıf, yüksek lisans veya doktora öğrencisi, yeni mezun veya en fazla iki yıl adaylar www.turkcell.com.tr/gncytnk sayfasından başvurabilecek. Programın son başvuru tarihi ise 1 Mart 2021 Pazartesi olarak belirlendi.



Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, GNÇYTNK programı sayesinde beş yılda bine yakın genci istihdam ettiklerini belirterek, “Genç yetenekleri Turkcell bünyesine katacağız. Sadece teknolojiye yatırım yapmakla kalmıyor aynı zamanda Türkiye’nin geleceği gençlerimize de yatırım yapıyoruz. Turkcell olarak bu eşsiz programı daha uzun yıllar daha da geliştirerek sürdürmeyi amaçlıyoruz. GNÇYTNK programını bir seçim süreci gibi görmekten çok, gençlerin farklı alanlarda eğitimler aldığı ve Turkcell’lilerle tanışarak kendilerini geliştirme fırsatı yakaladıkları bir platform olarak tanımlıyoruz” dedi.