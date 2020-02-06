Genel aydınlatma sayaçlarında otomatik sisteme geçiş süresi uzatıldı

Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TEDAŞ tarafından genel aydınlatma sayaçlarının tamamının OSOS kapsamına alınması için ilan edilen son tarih 31 Aralık 2019'dan, 31 Aralık 2020'ye uzatıldı.

Ayrıca, OSOS kapsamına uygun olduğu halde bu kapsama alınmayan ve TEDAŞ tarafından anlık veya çevrim içi izlenemeyen sayaçların tüketim giderleri için 1 Ocak 2021'e kadar ödeme yapılmaması kararlaştırıldı.