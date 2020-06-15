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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Geniş ve güçlü araç setimiz var’
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    15.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Geniş ve güçlü araç setimiz var’

    Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, “Salgın hastalığın olumsuz etkilerini en aza indirmek için Merkez Bankası olarak elimizde geniş ve güçlü bir araç seti bulunuyor” dedi.

    ‘Geniş ve güçlü araç setimiz var’

    Uysal Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı’nda (IIEFC) yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:

    “Ekonomide üretim ve finansal istikrarı destekleyerek bu dönemin en az hasarla atlatılmasını amaçlayan tedbirlerin finansal sektörün likiditesini ve kredi koşullarını desteklediğini, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini koruduğunu gözlemliyoruz.

    (Attığımız adımlarla) Finansal sisteme ve reel sektöre ihtiyaç duydukları likiditeyi uygun koşullarla sağlayarak finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanma sürecine destek olmayı hedefledik.

    Önümüzdeki dönemde ülkemizin ve ekonomimizin ihtiyaç duyacağı kararları hızlı bir şekilde almaya devam edeceğiz.

    Aldığımız parasal tedbirler, üretim ve finansal istikrarı destekleyerek bu dönemin en az hasarla atlatılmasını amaçlıyor.”

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