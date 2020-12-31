Gerçek ve tüzel kişilerin TÜRİB'de işlem yapabilmelerine ilişkin süre uzatıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, elektronik ürün senetleri ile bu senetlere dayalı vadeli sözleşmelerin işlem gördüğü TÜRİB'de yapılan muamelelerle ilgili emirler 31 Aralık 2022'ye kadar doğrudan alım satım yapan gerçek veya tüzel kişiler tarafından verilebilecek.

Bu süre zarfında borsadaki işlemlere aracılık edecek borsa aracı kurumlarının kurulum, bilişim ve teminatlandırma altyapılarının tamamlanması sağlanacak.