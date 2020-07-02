Getir Bodrum’da hizmete başladı

Şirketten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “1500’ üzerinde farklı ürünü, haftanın 7 günü, gece gündüz, dakikalar içinde kullanıcılarına ulaştıran Getir, Bodrum’da hizmet vermeye başladı. Getir, ilk aşamada Bodrum Merkez, Gündoğan, Yalıkavak, Yahşi ve Turgutreis’te yer alan depolarıyla, 15 farklı noktaya hizmet veriyor.

Bodrumluların ve tatilini Bodrum’da geçirenlerin hayatlarını kolaylaştıracak olan Getir, 50’ye yakın kuryesi ile kullanıcılarının diledikleri yere mutluluk getiriyor. Özellikle yaz dönemlerinde Bodrum’da faaliyete başlaması için yoğun talep alan marka, artık hem Bodrumluların hem de tatil için Bodrum’u tercih edenlerin kendilerine zaman ayırmalarına ve ihtiyaçlarını kolayca temin etmelerine destek oluyor.”