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29.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Getir Londra’da

Anında teslimat uygulaması Getir, yurtdışına da açıldı. Son dönemde aldığı yatırımlarla adından söz ettiren Getir, İngiltere’nin başkenti Londra’da hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Getir Londra’da

Getir’in Kurucusu Nazım Salur, Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “Getir’imiz Londra’da. Bu iki heceli Türkçe kelimeyi orada da sevdireceğiz. Getir’in bugünlere gelmesini sağlayan tüm kullanıcılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkürler.”

Yemek 81 ilde

Getir Yemek ise Türkiye’de 81 ile açıldı. İkinci yaşını kutlayan Getir Yemek’le Hakkari’den Muğla’ya Bitlis’ten Çanakkale’ye kadar her şehirden sipariş vermek mümkün.

Katkıya devam

Getir Yemek CEO’su Batuhan Gültakan, “Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet göstermekten son derece gururluyuz. Henüz online yemek siparişi ile tanışmamış 11 şehrimize Getir Yemek ile ulaşmayı başardık. Bundan sonraki süreçte de ülkemizin dört bir köşesindeki 20 binin üzerindeki üye restoranımızla, şimdiye kadar olduğu gibi güvenle ve samimiyetle, kol kola yürümeye, restoranlarımıza ve sektörümüze katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

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