Getiride devler liginde ‘Borsa İstanbul’ var

Ocakta 1.245 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan BIST 100 endeksi, Kovid-19 salgınının şubatta tüm dünyaya yayılmaya başlamasının ardından küresel pay piyasalarına paralel sert düştü.



Kovid-19’un İtalya’dan başlayarak Avrupa’ya hızla yayılmasıyla ‘ayı piyasası’na giren Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 18 Mart’ta 22 Ocak’taki rekor seviyenin yüzde 52 altına, 819 puana kadar geriledi.



Bu tarihten itibaren parasal ve mali genişleme adımlarının etkisiyle sınai ve teknoloji endekslerinin öncülüğünde yükseliş eğilimine giren BIST 100 endeksi 1.200 seviyesini yukarı yönlü kırmayı temmuzda tekrar denemesine rağmen başarılı olamadı.



Pozitif kırılım



7 Kasım’da TCMB Başkanlığı’na Naci Ağbal’ın, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Lütfi Elvan’ın getirilmesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “ekonomide yeni dönem” vurgusu ve Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haberlerin piyasalarda yer almaya başlamasıyla Türk lirası varlıklarda pozitif anlamda bir kırılım yaşandı.



Bu dönemden itibaren bankacılık ve holding endeksleri öncülüğünde yeni bir yükseliş eğilimine giren BIST 100 endeksinde rekor üzerine rekor kırılmaya başlandı.



BIST 100 endeksi yılın son iki ayında yaklaşık yüzde 33 yükselerek analistlerin önemli direnç seviyesi olduğunu belirttiği dolar bazlı 200 sent seviyesini test etti. BIST 100 endeksi bu gelişmelerle birlikte yıllık bazda yüzde 29.06 getiriyle 1.476 puandan kapanırken, küresel pay piyasaları arasında en iyi getiriyi sağlayan borsalardan biri olmayı başardı.



En kazandıran ‘kâğıt’ oldu



Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dışındaki hisseler bu dönemde yüzde 124.7 getiri sağlarken AA’ya konuşan analistler, getiri arayışındaki küçük yatırımcıların söz konusu performansta etkili olduğunu ifade etti. Sektör endeksleri arasında yıllık bazda kağıt, orman, basım yüzde 168.6’lık getiriyle en çok kazandıran, bankacılık endeksi yüzde 2.74 düşüşle en fazla kaybettiren endeks oldu.