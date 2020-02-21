21.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Getir’in yeni tanıtımı İbrahim Büyükak ile...
Getir, yeni reklam kampanyası için ünlü oyuncu İbrahim Büyükak ile anlaşmaya imza attı.
Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, Getir’in zaman kazandıran, insanların hayatını kolaylaştıran bir mobil uygulama olduğunu belirterek, “1.200’ün üzerinde ürünü, haftanın 7 günü, gece gündüz, dakikalar içinde kullanıcılarımıza ulaştırıyoruz. Şu an 119’u İstanbul’da olmak üzere 5 şehirde, 152 depomuz var. Siparişlerimizi ortalama 10 dakikada teslim ediyoruz. ‘Getir bi mutluluk’ sloganımızı tersten sorgulatan, iddialı bir reklam serisi oluşturduk” dedi.
Bakan Akar: "Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk'te Hande Fırat'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Akar, İdlib'le ilgili olarak, 'Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır. Yeri gelince uygulanır' dedi.