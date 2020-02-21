Getir’in yeni tanıtımı İbrahim Büyükak ile...

Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, Getir’in zaman kazandıran, insanların hayatını kolaylaştıran bir mobil uygulama olduğunu belirterek, “1.200’ün üzerinde ürünü, haftanın 7 günü, gece gündüz, dakikalar içinde kullanıcılarımıza ulaştırıyoruz. Şu an 119’u İstanbul’da olmak üzere 5 şehirde, 152 depomuz var. Siparişlerimizi ortalama 10 dakikada teslim ediyoruz. ‘Getir bi mutluluk’ sloganımızı tersten sorgulatan, iddialı bir reklam serisi oluşturduk” dedi.