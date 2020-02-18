Gıda için WhatsApp şikâyet hattı geliyor

Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü bahçesinde, ülke genelinde başlatılacak gıda denetimleri öncesi konuştu. Pakdemirli, “İlk noktamız, süt ve süt ürünleri üreten iş yerleri ile takviye edici gıda üretimi yapan iş yerleri olacak. Gıdada sahtecilik yapanlara göz açtırmayacağız” dedi. Bakanlığa bağlı 39’u akredite olmak üzere 41 laboratuvarda gıda analizleri yapıldığı bilgisini veren Pakdemirli, vatandaşların Alo 174 Gıda Hattı’na ihbarlarını iletebileceğini de anımsattı.

Pakdemirli, şunları söyledi: “Biz bu ürünle ilgili gerekli analizleri yapıp, ürünle ilgili uygunsuzluk varsa kendilerine SMS’le bildiriyor olacağız. Yakın zamanda vatandaşlarımızın şikâyetlerini daha etkin iletebilmeleri adına WhatsApp şikâyet hattımızı devreye alacağız. Alo 174 Gıda Hattı’na son bir yılda, vatandaşlarımız tarafından 2 milyon 311 bin 593 arama gerçekleştirildi. Bu aramalardan 672 bin 256’sı gıda ihbar ve şikâyet kapsamında oldu. Bu başvuruların 670 bin 304 adedini sonuçlandırdık. 51 bin 844 adet başvuruda yapılan denetimler sonucunda cezai işlem uygulandı.”