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    HaberlerEkonomi Haberleri Gıda ithalatı kolaylaştı
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    01.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Gıda ithalatı kolaylaştı

    Çeltik ithalatı için Ticaret Bakanlığı tarafından verilen ithal lisanslarının geçerlilik süresi 30 Haziran’a uzatıldı.

    Gıda ithalatı kolaylaştı

     

    Ticaret Bakanlığı’nın, Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, çeltik ithalatında bakanlıkça düzenlenen ve daha önce 31 Mayıs 2020 olarak belirlenen ithal lisansların geçerlilik süresi 30 Haziran 2020 olarak belirlendi.

    Öte yandan, hayvansal ürün ithalatında, ithalatçı veya sevkiyattan sorumlu kişiden talep edilen ‘orijinal veteriner sağlık sertifikası’, 3 ay içinde resmi otorite tarafından gönderilebilecek.

    Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Kovid-19 nedeniyle hayvansal ürünlerin ithalatında talep edilen veteriner sağlık sertifikasına ilişkin uygulamada yapılan tebliğ değişikliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.
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