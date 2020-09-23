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    HaberlerEkonomi Haberleri Gıda Komitesi üç bakanın katılımıyla toplandı
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    23.09.2020 - 15:21 | | AA

    Gıda Komitesi üç bakanın katılımıyla toplandı

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gıda Komitesi toplantısında hasat sonrası hububat gelişmelerini, salgın dönemi tedbirlerini, gıda ve tarım ürünleri fiyatları ile çiğ süt tavsiye fiyatını değerlendirdiklerini bildirdi.

    Gıda Komitesi üç bakanın katılımıyla toplandı

    Pakdemirli, Twitter hesabından, Gıda Komitesi toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.

    Toplantının, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılımıyla yapıldığı bilgisini veren Pakdemirli, "Gıda Komitesi toplantımızda, hasat sonrası hububat gelişmelerini, salgın dönemi tedbirlerimizi, gıda ve tarım ürünleri fiyatlarını ve çiğ süt tavsiye fiyatlarını değerlendirdik." değerlendirmesinde bulundu.

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