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    HaberlerEkonomi Haberleri Gıda paketine taze doğal yazılmayacak
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    13.05.2020 - 07:00 | | Mithat Yurdakul

    Gıda paketine taze doğal yazılmayacak

    Tarım ve Orman Bakanlığı, üretici firmaları ve tüketicileri uyardı: Gıda maddelerinin ambalajlarında ev yapımı, yüzde 100 doğal, hakiki, saf, taze gibi ifadeler yer almayacak

    Gıda paketine taze doğal yazılmayacak
    Mithat Yurdakul

    Gıda ürünlerinin paketlerinde, ‘son kullanım tarihi’nin yerine kullanılmaya başlayan ve daha uzun süreleri kapsayan, “Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) ibaresi için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan uyarı geldi.

    Bakanlığın güncellenen Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Kılavuzu’nda, TETT ibaresinin, son tüketim tarihinden farklı olarak gıdanın tazelik, tat, aroma gibi duyusal özelliklerine dayanarak belirlendiği bildirilerek, “TETT ürünün son tüketilmesi gereken tarihi değil, ürünün kalite özelliklerini koruyabildiği tarihtir. Tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş gıdaların insan tüketimine uygunluğunun kontrolü gıda işletmecilerinin sorumluluğundadır” uyarısında bulunuldu. Gıda ürünlerindeki diğer bazı tedbirler şöyle:

    İnek resmi olmayacak

    Endüstriyel ölçekte üretilen gıdalar için ‘ev yapımı’ ifadesi kullanılmayacak, ‘fırından taze’, ‘bahçeden taze’, ‘denizden taze’, ‘mutfaktan taze’, ‘yüzde 100 doğal’, ‘gerçek doğal’, ‘hakiki doğal’, ‘en doğal’ , ‘saf çikolata’, ‘saf salep’, ‘saf kaymak’ gibi ibareler yasak olacak. Margarin etiketlerinde tereyağını çağrıştıracak yayık gibi görseller kullanılmayacak. Buz karışımlı gıdaların bileşiminde ‘süt ve türevi’ bileşen yoksa gıdaların etiketinde inek, koyun vb. görseli olmayacak.

    Premium, quality, best, mükemmel, özel, süper...

    “Yüksek kaliteli, premium, quality, kaliteli, best, finest, mükemmel, özel, süper bol, ekstra, daha fazla” gibi terimler, piyasada bulunan diğer firmaların aynı ürün grupları arasında kaliteli, premium, en iyi, en güzel, en lezzetli vb. olduğunu ileri sürecek şekilde kullanılamayacak.

    Bir gıdanın herhangi bir bileşeninin bol, ekstra vb. olduğu vurgulanan durumlarda, öne çıkarılan bu özelliğin nereden kaynaklandığı açıklanacak.

    Peynirli börekte peynir ne kadar?

    ‘Hakiki bal’, ‘gerçek meyve/meyveli’, ‘hakiki maraş dondurması’ vb. ifadeler kullanılmayacak. Hazır ambalajlı gıdalarda; ‘taze pişmiş’, ‘taze hazırlanmış’, ‘taze fırınlanmış’, ‘taze toplanmış’, ‘taze sıkılmış’ gibi ifadeler yer almayacak. ‘Taze domates kullanılarak üretilmiştir’ denilen gıdada kurutulmuş domates, ‘pastörize taze içme sütü kullanılarak üretilmiştir’ denilen gıdada süt tozu olmayacak.

    ‘Günlük’ terimi, sadece raf ömrü 24 saat olan gıdalarda kullanılacak. Salamlı pizzada salam, çilekli yoğurtta çilek, peynirli börekte peynir miktarı belirtilecek.

     

     

    Her gece Amasya'yı foşur foşur yıkıyorlarAmasya Belediyesi ekipleri, yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında, her gece cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.
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