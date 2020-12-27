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27.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

‘Gıda’ sektörü için finansman desteği

Şekerbank pandemi sürecinin yarattığı etkileri en aza indirmek için “KOBİ Sektör Paketleri”ne bir yenisini daha eklediğini duyurdu.

‘Gıda’ sektörü için finansman desteği

Son olarak “Gıda Sektörüne Destek Paket”ini hayata geçiren banka, gıda sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lere finansman desteği sağlıyor. Şekerbank “Gıda Sektörüne Destek Paketi” ile 36 aya varan vadeler ve avantajlı faiz oranları sunuyor. Ayrıca esnek ödeme planlarının yer aldığı paket kapsamında ödemeler Mart 2021’e kadar ertelenebiliyor. “Gıda Sektörüne Destek Paketi” ile KOBİ’ler internet ve mobil şubeden yapacakları EFT/havale işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyor. Avantajlı paketler de yer alıyor.

Dev bir sektör

Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, “Gıda sektörü 40 bin işletmesi ve 400 binin üzerinde çalışanıyla Türkiye’nin en büyük imalat sanayisi konumunda. Nakit akışlarında ciddi dalgalanmalar yaşaması sebebiyle sektördeki KOBİ’lerimize destek olmak için pek çok avantaj içeren bir paket hazırladık. Her koşulda müşterilerimize tam destek sağlayacağız” dedi.

 

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