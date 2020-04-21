Gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alacak? Kızılay yardım başvurusu nasıl alınır?

Gıda yardım başvurusu nasıl yapılacak? sorusunun yanıtı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Kızılay'ın gıda yardımı uygulamasında vatandaşların cep telefonlarına kod gönderilecek. Vatandaşlar ise zincir marketlerden istediklerini alabilecekler. Peki gıda yardım başvurusunu kimler alacak?

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, "Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter Ki İnan Buna" sloganıyla başlattığı kampanya ile ramazan yardımlarını açıklayan kuruluş, yaklaşık 207 milyon liralık bütçe planlamasıyla 10 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Kızılay, gıda yardımlarıyla 350 bin aileye destek olacak, diğer iş birlikleriyle 60 bin aileye erişecek. 4 kişilik bir aile için planlanan çalışmayla yaklaşık 1,6 milyon kişiye ulaşılacak.

CEP TELEFONLARINA KOD GÖNDERİLECEK

Kuruluş, gıda yardımlarını hayata geçirirken gelenekselleşen gıda kolisinin yanı sıra bu yıl ramazanda yenilikçi bir modeli uygulamaya başlayacak. Gıda yardımı alacak olan vatandaşların cep telefonlarına bir SMS doğrulama kodu gönderilerek, belirlenmiş zincir marketlerden ihtiyaçlarını almaları sağlanacak.

BELİRLENEN İNDİRİM MARKETLERİNDE HARCAMA YAPABİLECEKLER

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, klasik yardım modellerinin yanı sıra bu yıl yenilikçi bir modelle ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olunacağını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Belirlediğimiz vatandaşlarımızın cep telefonlarına göndereceğimiz kısa mesajla indirim marketlerden alışveriş yapabilecekleri nakit yüklemeler yapacağız. Yani vatandaşımızın cep telefonuna bir kısa mesaj gelecek ve bu kısa mesajdaki sanal alışveriş koduyla beraber belirteceğimiz indirim marketlerine gittiklerinde ve bu kodu gösterdiklerinde kredi kartı kullanıyor gibi harcamalarını yapabilecekleri bir işlem olacak. Bildireceğimiz marketler ülkenin tamamına, bütün mahallelerimize yayılmış olan indirim marketlerinden oluşacak. Operasyonel süreci de kolaylaştıracağımız bu çerçevedeki yardım çalışmamızla, vatandaşlarımızın kendi ihtiyacı olan gıda harcamalarını yapmasını sağlayacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde evlerinden çıkamayan veya markete gitme imkanı olmayan vatandaşlarımız için de gıda kolisi şeklinde yapılacak olan yardımlarımızı şubelerimiz aracılığıyla ulaştıracağız."

Hayırseverler, 75 lira ve 120 lira değerindeki gıda paketi bağışlarını, Türk Kızılay'ın internet sitesinin yanı sıra Kızılay Genel Merkezi ile şube ve temsilcilikleri üzerinden yapabilecek.