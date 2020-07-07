Gıdacılardan BAE’ye sanal çıkarma yolda

İhracatta yeni pazarlar bulunması, ihracatın çeşitlendirilerek artırılması amacıyla organize edilen ancak salgın tedbirleri nedeniyle fiziki koşullarda yapılamayan ticaret heyetleri organizasyonları, Ticaret Bakanlığının destekleriyle sanal ortamda hayata geçiriliyor.

Bakanlıktan AA’nın aldığı bilgiye göre gıda sektöründe 7-9 Temmuz’da Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği organizasyonunda, BAE’ye yönelik sanal sektörel ticaret heyeti programı düzenlenecek.

Heyete yaş meyve ve sebze, su ve süt ürünleri, kuru meyve, zeytin ve zeytinyağı, baharat, konserve gıda, gazlı ve gazsız içecekler sektörlerinde faaliyet gösteren 20 ihracatçı firma katılacak.