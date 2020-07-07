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    HaberlerEkonomi Haberleri Gıdacılardan BAE’ye sanal çıkarma yolda
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    07.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Gıdacılardan BAE’ye sanal çıkarma yolda

    Ticaret Bakanlığı’nın koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ihracatçılarla sanal ortamda düzenlediği ticaret heyeti organizasyonlarına, 7 - 9 Temmuz’da Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yönelik sanal sektörel ticaret heyetiyle devam edilecek.

    Gıdacılardan BAE’ye sanal çıkarma yolda

    İhracatta yeni pazarlar bulunması, ihracatın çeşitlendirilerek artırılması amacıyla organize edilen ancak salgın tedbirleri nedeniyle fiziki koşullarda yapılamayan ticaret heyetleri organizasyonları, Ticaret Bakanlığının destekleriyle sanal ortamda hayata geçiriliyor.

    Bakanlıktan AA’nın aldığı bilgiye göre gıda sektöründe 7-9 Temmuz’da Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği organizasyonunda, BAE’ye yönelik sanal sektörel ticaret heyeti programı düzenlenecek.

    Heyete yaş meyve ve sebze, su ve süt ürünleri, kuru meyve, zeytin ve zeytinyağı, baharat, konserve gıda, gazlı ve gazsız içecekler sektörlerinde faaliyet gösteren 20 ihracatçı firma katılacak.

     

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