MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Gıdada 120 milyon liralık işbirliği
ABONE OL
20.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Gıdada 120 milyon liralık işbirliği

Şok Marketler, Tarım Kredi Kooperatifleri ile işbirliğinin kapsamını genişletti.

Gıdada 120 milyon liralık işbirliği

Meyve sebze üretimiyle 2019 yılında başlayan işbirliği, tarıma dayalı kuru gıda ürünlerinin eklenmesiyle toplam 120 milyon lirayı aşan bir hacme ulaştı. İmzalanan ek protokolle, kooperatife üye çiftçilerden alınan ürün çeşit ve miktarları artırıldı.

Üretime destek

Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel, bu stratejik işbirliğiyle çiftçileri ve yerli üretimi desteklemeye devam edeceklerini belirterek şunları söyledi:
“Yaptığımız işbirliği sayesinde çiftçiler ürünlerini satma kaygısı taşımadan üretim yapıp emeklerinin karşılığını tam ve zamanında alıyor. Sağlıklı tohum seçiminden başlayarak hasada kadar tüm süreçleri denetleyerek müşterilerimizin kendilerine yakın Şok Marketler mağazalarında daima taze, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşabilmelerini sağlıyoruz.”

Miktar artacak

Tarımsal üretimde devamlılığın sağlanmasının önemine dikkat çeken Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, şunları söyledi:
“Çiftçilerin emeğinin karşılığını alması, ülkemizin işlenebilir durumdaki topraklarının değerlendirilmesi için projeler geliştiriyoruz. Alımı yapılan ürünlerin çeşitliliğini ve miktarlarını artırmaya devam edeceğiz. 2021 yılı için toplam 3.7 milyar TL bedelle ürün alımı hedeflerken bunun 1.5 milyar TL’lik kısmını sözleşmeli üretim modeliyle almayı planlamaktayız.”

    En yakın arkadaşı anlattı: Kocası kıskanmasın diye giyimini bile değiştirdiAntalya'da doktor eşi Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un (58) tabancayla vurup öldürdüğü diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un (38) en yakın arkadaşı ve danışanı Tuğba Pekdiri Avcı, "Gamze, kocası kıskanmasın diye giyimini bile ona göre ayarlıyordu. Yaşarken melek gibiydi, şimdi melek oldu gitti" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Başa dönmeyelim!

    Başa dönmeyelim!

    SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

    SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

    Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

    Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

    Prof. Balcı: Yaşam izine çok yakınız

    Prof. Balcı: Yaşam izine çok yakınız

    Sıradaki Haber