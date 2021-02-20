Gıdada 120 milyon liralık işbirliği

Meyve sebze üretimiyle 2019 yılında başlayan işbirliği, tarıma dayalı kuru gıda ürünlerinin eklenmesiyle toplam 120 milyon lirayı aşan bir hacme ulaştı. İmzalanan ek protokolle, kooperatife üye çiftçilerden alınan ürün çeşit ve miktarları artırıldı.



Üretime destek



Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel, bu stratejik işbirliğiyle çiftçileri ve yerli üretimi desteklemeye devam edeceklerini belirterek şunları söyledi:

“Yaptığımız işbirliği sayesinde çiftçiler ürünlerini satma kaygısı taşımadan üretim yapıp emeklerinin karşılığını tam ve zamanında alıyor. Sağlıklı tohum seçiminden başlayarak hasada kadar tüm süreçleri denetleyerek müşterilerimizin kendilerine yakın Şok Marketler mağazalarında daima taze, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşabilmelerini sağlıyoruz.”

Miktar artacak



Tarımsal üretimde devamlılığın sağlanmasının önemine dikkat çeken Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, şunları söyledi:

“Çiftçilerin emeğinin karşılığını alması, ülkemizin işlenebilir durumdaki topraklarının değerlendirilmesi için projeler geliştiriyoruz. Alımı yapılan ürünlerin çeşitliliğini ve miktarlarını artırmaya devam edeceğiz. 2021 yılı için toplam 3.7 milyar TL bedelle ürün alımı hedeflerken bunun 1.5 milyar TL’lik kısmını sözleşmeli üretim modeliyle almayı planlamaktayız.”