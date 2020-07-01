Gıdada ‘gibi yapan’ bile radara yakalanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yle dün gıda israfına karşı adımları konuşmak için video konferansla bir ara geldik. İsrafa karşı dünyaya örnek olma potansiyeli taşıyan ‘Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık’ projesi hakkında önemli bilgiler paylaşan Pakdemirli, tağşişe (bir şeyin içine başka bir madde karıştırma) karşı süren ciddi mücadeleyi de anlattı.

Gıda okur yazarlığı...

Bir süre sonra israfı önleme ve tağşişi bitirme hamlelerinin yolları da kesişecek. Milliyet Gazetesi’nde hileli gıdaya karşı farkındalık yaratan ve bugün 2. bölümünü okuduğunuz yazı dizimizi hatırlattığım Bakan Pakdemirli şunları söylüyor:

“Tüketici olarak en temel hakkımız ne aldığımızı bilmek. Bunu perakendede bir noktaya getirdik. Tağşiş zaten olmaması gereken bir konu ve ‘Gıdanı Koru’ projesinin özündeki mesajla bağdaşıyor.

Ürünün aslı olmayıp onun gibi davranan ürünler de var. Salataya nar ekşisi serpiyoruz. Aslında nar ekşisi sosu. Gıda okuryazarlığı düşük ülkelerde diyabeti olan var. Bu fruktoz şurubuna atılmış aroma. ‘Gibi yapan’ ürünlerden uzak durmamız lazım. Bu çalışmayı arkadaşlarım yapıyor.”

‘Gıda okur yazarlığı’ hem israfın, hem de aldanmanın önüne geçmek için çok önemli. Pakdemirli’nin verdiği bilgiye göre:

- Dünyada 9 insandan biri, yani 821 milyon kişi aç.

- Üretilen gıdanın üçte biri israf ediliyor.

Bu konuda Türkiye’deki tablo da can sıkıcı: Sebze ve meyvenin yarısı taşıma, market ve ev üçgeninde çöp oluyor. Türkiye’de gıda israfı 155 milyar lirayı buluyor.

Düzgün meyve israfı!

‘Gıdanı Koru’ projesi burada devreye giriyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) de desteklediği proje hakkında Pakdemirli, “Türkiye’de gıda israfını yüzde 2 iyileştirebilsek 360 bin ailenin 1 yıllık geçim giderini karşılayabilecek 10 milyar lira katkı sağlayabilir. 100 kişiden 44’ü alışveriş öncesi liste hazırlamıyor. 100 kişiden 65’i ürün etiketini okumayı bilmiyor. 100 kişiden 83’ü meyve ve sebzede düzgün şekilli olanı alıyor. Bu israfı artırıyor. Bireysel alışkanlıklarımızı değiştirerek gıda israfına son verebiliriz” diyor.