‘Gıdada ürünler çeşitlendirilmeli’

Yüzde 90’ı ise önümüzdeki 6-12 aylık dönemde restoranların zorlanması, oteller ve tatil köylerinin eski performanslarını yakalayamaması en büyük risk olarak görüyor. Katılımcıların yüzde 85’i, Ev Dışı Tüketim (EDT) sektörünün 2019 performansını ancak 2021 veya sonrasında yakalayacağını tahmin ediyor.

TGDF Başkanı Şemsi Kopuz, araştırma sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Turizm ve yeme içme sektörlerinin sürdürülebilirliği ve krizi atlatabilmeleri gıda ve içecek sektörü için büyük önem taşıyor. Özellikle oteller ve restoranlar eski performanslarını yakalayana kadar Kovid-19 etkilerini bertaraf etmeye yönelik verilebilecek kısa çalışma ödeneği veya finansman sağlanması gibi destekler, dolaylı olarak gıda ve içecek üreticilerine de pozitif yansıyacaktır. Gıda ve içecek sektör şirketlerinin bu dönemde otel, restoran, kafe gibi ev dışı tüketim kaynaklı ciro düşüşlerini bertaraf etmek üzere de talebin arttığı tüketici tarafındaki değişimleri gözlemlemeleri ve uzun dönemli stratejilerini korusalar da kısa vadede ürün ve kanal çeşitlendirmelerine gitmeleri faydalı olacaktır.”