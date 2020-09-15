Giresun’un yaralarına bir merhem de OGM’den

Giresun’da 23 Ağustos’ta meydana gelen, can ve mal kayıplarına neden olan sel felaketinin ardından yaraların sarılması amacıyla Orman Genel Müdürlüğü öncülüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı kuruluşları ve ormancılık sektör temsilcileriyle birlikte başlatılan “Geçmiş Olsun Giresun” isimli yardım kampanyası kapsamında toplanan 10 milyon 635 bin TL’nin afetzedelere dağıtımı OGM tarafından yapılmaya başlandı.

Afetzedelere yardım elini uzatan Orman Genel Müdürlüğü, 62 orman köyünde hasar tespit çalışmaları yaptı. Tespit çalışmaları neticesinde; ev müştemilatı ve hayvan zararında 139 hane, yıkılmış ve yıkılacak ev hasarında 97 hane olmak üzere toplam 236 hane tespit edildi. Zararları tespit edilen hanelere OGM ekipleri bugüne kadar 5 milyon TL ORKÖY hibe desteği sağladı.

GİRESUN İÇİN DEVLET VE ÖZEL SEKTÖR ELELE

OGM’nin 5 milyon TL ile katkıda bulunduğu “Geçmiş Olsun Giresun” yardım kampanyasına Balıkçılık Genel Müdürlüğü 1 Milyon 850 bin TL, Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü 500 bin TL, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 335 bin TL gıda çeki, Hayvancılık Genel Müdürlüğü 200 bin TL ve 50 ton kutu süt, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 100 bin TL ile katkı sağlarken, ormancılık sektöründen yer alan; Starwood 1 milyon 500 bin TL gıda çeki, Kastamonu Entegre 500 bin TL, Kronospan A.Ş 250 bin TL, MDF Yonga Levha DRN 100 bin TL, Çamsan Parke Firması 100 bin TL, Peli 50 bin TL ve Hayat Kimya 300 bin adet maske yardımında bulundu.

Hazırlanan 30 bin adet yardım çekinin 11.592 adedi afetzedelere ulaştırıldı. Bugüne kadar Espiye ilçesinde 2.450, Dereli ilçesinde 5.712, Merkez ilçede 1.150 ve Tirebolu ilçesinde 2.280 kişiye teslim edilen yardım çeklerinin kalan kısmı için de orman köylüsüne dağıtımı devam ediliyor.