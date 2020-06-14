Girişimci maskeye koştu!

Türkiye’de sadece nisan ayında maske üretimi için 34 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Bunların 31’i komple yeni yatırım oldu. Girişimcilere, toplam 281 milyon liralık maske yatırımı için teşvik sağlandı. Bu yatırımlar hayata geçtiğinde toplamda 1040 kişiye istihdam yaratılacağı taahhüt edildi.

4.5 milyarı aşkın

Maske için düzenlenen belgelerinin tarihleri nisanın ilk günlerinden başlıyor. Yani Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının resmen açıklanmasının üzerinden iki hafta geçmemişken girişimciler, bu alandaki ihtiyacı görerek yatırım kararlarını vermiş, devlete başvurmuşlar. Söz konusu yatırımlarla yılda toplam 4.5 milyar adeti aşkın maske üretilmesi planlanıyor.

En büyüğü Sanko

Maske yatırımlarının ağırlığı İstanbul’da olmakla birlikte Erzurum’dan Denizli’ye, Şanlıurfa’dan Ankara’ya, Adana’dan Mersin’e pek çok ilden girişimci üretim için kolları sıvamış durumda. Nisan ayında teşvik belgesi düzenlenen maske yatırımları içinde en büyüğü ise Sanko Tekstil’e ait. Firma Bursa’da yılda yaklaşık 1.4 milyar adet maske üretmek için 63.6 milyon liralık yatırım yapacak ve 50 kişiyi istihdam edecek.

Eldiven ve tulum

Nisanda maske üretimi için teşvik alan yatırımcıların çoğu, tıbbi-cerrahi tek kullanımlık maske üretecek. Erzurum ve Adana’da kurulacak iki ayrı tesis ise N95 maske üretimi yapacak. Söz konusu 34 yatırımdan bazılarında da maskenin yanı sıra tek kullanımlık tulum üretimi gerçekleştirilecek.

Nisanda tek kullanımlık eldiven, dezenfektan, ıslak mendil ve ıslak havlu gibi pandemi döneminde ihtiyacın arttığı diğer ürünlere dönük yatırım teşvik belgeleri de düzenlendi.

542 yatırım teşvik belgesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, nisan ayında toplam 542 yatırım teşvik belgesi verdi. Belge verilen projelerin sabit yatırım tutarı 11 milyar 81 milyon 974 bin 977 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 16 bin 586 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Botaş’tan Hatay’a depo

Nisan ayında düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin en yüksek tutarlısı Botaş’ın oldu. Botaş, Hatay’da doğal gaz ve LNG depolamak için komple yeni yatırım yapmak üzere bakanlığa başvurdu. 170 bin metreküp gaz depolama kapasitesine sahip olacak tesis için 1 milyar 545 milyon liralık yatırım yapılacak. Tesiste 80 kişi istihdam edilecek.