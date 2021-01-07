Girişimci ve KOBİ’lere pusula olacak

Üniversite bünyesinde kurulan Kalyon Garaj Girişimcilik ve Prototipleme Merkezi, son 3 yılda yaptığı toplam 14 proje ile TÜBİTAK, KOSGEB ve AB fonlarından KOBİ’ler ve girişimciler için yaklaşık 2.5 milyon TL finans desteği sağladı.



Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) bünyesinde faaliyet gösteren ‘Kalyon Garaj Girişimcilik ve Prototipleme Merkezi’ son 3 yılda geliştirdiği 14 proje ile KOBİ’ler ve girişimcilerin iş geliştirme süreçlerine destek oldu.



2.5 milyon TL



Projeler ile TÜBİTAK, KOSGEB ve AB fonlarından yaklaşık 2.5 milyon TL’lik finansman desteğinin KOBİ’ler ve girişimcilere aktarılması sağlandı. Kalyon Garaj son olarak yürüttüğü ‘Yeni Ürün Geliştirmek için Altyapının Geliştirilmesi ve Mentor Köprüsünün Kurulması’ projesiyle AB’den 250 bin euro’ya kadar fon almaya hak kazandı. Uygulama süresi 18 ay olan projenin sözleşmesi ise ocak ayında imzalanacak.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, projedeki pilot çalışmada 10 girişimci/KOBİ için yeni ürün fizibilitesi yapılacağını, ayrıca 7 yeni ürün prototipinin üretilmesi desteğinin verileceğini belirterek, şunları söyledi:



“Proje ile Kalyon Garaj Girişimcilik ve Prototipleme Merkezi’nin kapasitesi, yerli ve göçmen girişimcilerin ve KOBİ’lerin yenilikçi ürün geliştirmelerine destek vermek üzere geliştirilecek, reel sektör ile sürdürülebilir iş birliği mekanizması kurulacak. Sanayide deneyimli mentorlerin, girişimci ve KOBİ’lere destek vermek üzere sisteme dâhil edilmesi ve nitelikli mentor havuzu oluşturulması planlanıyor. Bu sayede girişimci ve KOBİ’ler tarafından katma değerli ürünler geliştirilmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.”