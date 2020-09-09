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    09.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Giyim düştü teknoloji arttı

    Ağustosta giyimden ve restorandan kısan tüketicilerin elektronik, mobilya ve mücevhere harcama yaptığı ortaya çıktı. Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD) ağustos ayı anketine göre hazır giyim mağazalarının ciroları temmuza göre gerilerken, elektronik, mobilya, beyaz eşya, spor ayakkabı ve markalı mücevher mağazalarının cirolarında önemli artışlar kaydedildi.

    Giyim düştü teknoloji arttı

    BMD Başkanı Sinan Öncel, dernek üyesi bazı markaların satışlarında ağustosta temmuza göre gerileme olduğunu belirterek, şunları söyledi:
    “Sezon sonu indirimlerine rağmen AVM’lerde cironun yüzde 50’nin altında kaldığını beyan eden üyelerimizin oranı temmuzda yüzde 17 iken ağustosta yüzde 24’e ulaştı. Yüzde 81’in üzerinde ciroyu tutturan firmalarımızın oranı ise yüzde 38’den yüzde 28’e düştü. Ağustosta mobilyada talep patlaması olurken, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, spor ayakkabı ve mücevher satışlarında da ciddi artış var. Ciroda asıl gerilemeyi hazır giyim firmalarında görüyoruz. AVM’lerdeki hazır giyim mağazalarında cironun yüzde 50’nin altında kaldığını beyan eden üyelerimizin oranı temmuzda yüzde 19 iken ağustosta yüzde 31’e ulaştı.”

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