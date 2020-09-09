Giyim düştü teknoloji arttı

BMD Başkanı Sinan Öncel, dernek üyesi bazı markaların satışlarında ağustosta temmuza göre gerileme olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Sezon sonu indirimlerine rağmen AVM’lerde cironun yüzde 50’nin altında kaldığını beyan eden üyelerimizin oranı temmuzda yüzde 17 iken ağustosta yüzde 24’e ulaştı. Yüzde 81’in üzerinde ciroyu tutturan firmalarımızın oranı ise yüzde 38’den yüzde 28’e düştü. Ağustosta mobilyada talep patlaması olurken, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, spor ayakkabı ve mücevher satışlarında da ciddi artış var. Ciroda asıl gerilemeyi hazır giyim firmalarında görüyoruz. AVM’lerdeki hazır giyim mağazalarında cironun yüzde 50’nin altında kaldığını beyan eden üyelerimizin oranı temmuzda yüzde 19 iken ağustosta yüzde 31’e ulaştı.”