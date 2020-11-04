Global dev olmak için Çin hamlesi

Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun (OYAK) kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinden Akdeniz Chemson, Çin pazarındaki payını yükseltmek için Çin’e 27 milyon dolarlık yatırımla fabrika kuruyor.



27 milyon dolar



Akdeniz Chemson’dan yapılan açıklamaya göre, OYAK, kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinden Akdeniz Kimya ve Chemson’u “Akdeniz Chemson” markası altında birleştirmesinin ardından PVC stabilizatörü sektöründe dünyanın en büyüğü olma hedefiyle çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son iki yıldır yaptığı yatırımlarla Rusya’da pazar liderliğini yakalayan Akdeniz Chemson, Çin pazarındaki payını yükseltmek için de Çin’e fabrika kuruyor.



Toplamda 27 milyon dolarlık bir yatırımla, en yeni teknolojilerle kurulacak olan fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 60 bin ton olacak. Büyüyen Çin pazarındaki talebi karşılamak için yapılan yatırım, Akdeniz Chemson’un küresel ölçekte pazar liderliğini güçlendirecek bir yatırım olarak dikkat çekiyor.

Üretim kapasitesini artırmak ve üstün kalite odaklı hizmet sağlamak amacıyla yapılan yatırımla birlikte şirketin, Çin pazarı için üretim kapasitesini ilk aşamada yaklaşık üç kat artırması bekleniyor.



İlk aşamada 17 milyon dolarlık yatırımla 30 bin ton üretim hedefleyen fabrika, ikinci aşamada yapılacak 10 milyon dolarlık yatırımla üretimine 30 bin ton daha ekleyecek.



Son teknolojilerle donatılacak fabrika, altyapısı, nitelikli çalışanları ve üstün lojistik ağı ile inovasyona yönelik girişimlerde fark oluşturacak. Akdeniz Chemson, bu fabrika ile Çin’deki kalsiyum çinko stabilizatör sistemlerinin de öncüsü olacak.