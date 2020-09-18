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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Global marka hedefinizin sonuna kadar arkasındayız’
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    18.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Global marka hedefinizin sonuna kadar arkasındayız’

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı kapsamında hayata geçirilen Türk Reasürans AŞ’nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, “İstanbul Finans Merkezi’nden doğan ilk global Türk markası olma hedefinizin sonuna kadar arkasındayız” ifadelerini kullandı.

    ‘Global marka hedefinizin sonuna kadar arkasındayız’

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından, Türk Reasürans AŞ’nin birinci kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

    Şirketin Yeni Ekonomi Programı kapsamında hayata geçirildiğini anımsatan Albayrak, “Türk Reasürans AŞ’nin ilk yılını tebrik ediyorum. İstanbul Finans Merkezi’nden doğan ilk global Türk markası olma hedefinizin sonuna kadar arkasındayız” değerlendirmesini yaptı.

    ‘Türk tarımı büyüyor’

    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “Türk tarımı üreticimizin alın teriyle büyüyor. 2002’den bu yana ihracat rakamımız 3.7 milyar dolardan 19.4 milyar dolara ve kırmızı et üretimimiz 1 milyon 201 bin 469 tona yükseldi” değerlendirmesinde bulundu.

    Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sektördeki büyümeye işaret eden Albayrak, “Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız da yüzde 2.7 ile OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde” bilgisine yer verdi.

    Bakan Albayrak’ın paylaşımında tarım sektöründeki gelişmelere ilişkin bir video da yer aldı. Buradaki bilgilere göre, son 10 yılda Türkiye’de yüzde 2.7 olan tarım sektörünün büyüme hızı OECD ülkelerinde yüzde 1.3, AB ülkelerinde ise 0.5 olarak gerçekleşti.

    Türkiye’deki beyaz et üretimi 2003’te 905 bin 220 ton iken geçen yıl sonu itibarıyla 2 milyon 198 bin 90 tona çıktı. 1 milyon 201 bin 469 ton olan kırmızı et üretiminde, büyükbaş et üretimindeki artış öne çıktı. Buna göre büyükbaş et üretimi 292 bin 164 tondan 1 milyon 75 bin 552 tona ulaştı.
    Ülkedeki tarımsal alet ve makine varlığı da bu dönemde önemli ölçüde artış gösterdi. Traktör sayısı 997 bin 620’den 1 milyon 354 bin 912’ye yükseldi.

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