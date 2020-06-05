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    HaberlerEkonomi Haberleri Gökgöz, ING Türkiye Genel Müdürü oldu
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    05.06.2020 - 07:00 | |  EKONOMİ SERVİSİ

    Gökgöz, ING Türkiye Genel Müdürü oldu

    ING Türkiye Genel Müdürlüğü görevine, Alper Gökgöz getirildi. ING Türkiye’ye 2012 yılında katılan ve bugüne kadar bireysel bankacılık içerisinde farklı yönetici görevleri üstlenen Gökgöz, 1 Ocak 2018’den bu yana ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

    Gökgöz, ING Türkiye Genel Müdürü oldu

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olan Gökgöz, işletme yüksek lisans diplomasını Harvard Business School’dan aldı ve son olarak Stanford Üniversitesi’nde Yönetici Liderlik programını tamamladı. Alper Gökgöz, ING Grubu’nda Hollanda, Belçika ve Lüksemburg (Pazar Liderleri Bölgesi) ülkelerinden sorumlu Global İcra Kurulu Üyesi olarak atanan Pınar Abay’dan boşalan koltuğu devralmış olacak.

    Alper Gökgöz, “Çalışma arkadaşlarımla beraber ING Türkiye’nin başarı hikayesini çok daha ileri bir noktaya taşıyacağımıza inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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