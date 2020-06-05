Gökgöz, ING Türkiye Genel Müdürü oldu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olan Gökgöz, işletme yüksek lisans diplomasını Harvard Business School’dan aldı ve son olarak Stanford Üniversitesi’nde Yönetici Liderlik programını tamamladı. Alper Gökgöz, ING Grubu’nda Hollanda, Belçika ve Lüksemburg (Pazar Liderleri Bölgesi) ülkelerinden sorumlu Global İcra Kurulu Üyesi olarak atanan Pınar Abay’dan boşalan koltuğu devralmış olacak.

Alper Gökgöz, “Çalışma arkadaşlarımla beraber ING Türkiye’nin başarı hikayesini çok daha ileri bir noktaya taşıyacağımıza inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.