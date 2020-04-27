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    27.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Gökyüzü kaptan pilotlarla renkli

    Türk Hava Yolları’nın (THY), Karadağ’ın Podgorica şehrinden 153 Türk vatandaşının tahliye edilmesi seferinde Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla yeni tip koronavirüsten hayatını kaybeden pilotların isimleri anons edilerek anıldı.

    Gökyüzü kaptan pilotlarla renkli

    THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü’nde icra edilen tahliye seferinde milli görev bilinciyle uçuş gerçekleştiren Kaptan Pilot Onur Yazgan ve Yardımcı Pilot Kaan Yürekli, yaptıkları anonsta koronavirüs salgınına yakalanarak, hayatını kaybeden meslektaşları Serdar Gündoğdu, Mustafa Özden Türkon ve Mehmet Ali Kılıç kaptanları unutmadı. Kabin Amiri Dilara Kimya ise yaptığı anonsla bu anlamlı günü yolcuların alkışları eşliğinde kutladı.

    Büyük özveri var

    Dünya Pilotlar Günü, 2013 yılı Uluslararası Havayolu Pilotları Dernekleri Federasyonu (IFALPA) Olağan Kongresi’nde, Türkiye Havayolu Pilotları Derneği’nin (TALPA) yaptığı teklifin ardından 2014 yılından bu yana kutlanıyor.

    Konuyla ilgili yapılan açıklmada THY’nin bünyesinde bulunan 5 bin 432 pilot ve 12 bin 52 kabin memurundan oluşan uçucu ekipleri ile Kovid-19 sürecinde 59 ülkeden gerçekleştirilen 195 tahliye uçuşuyla Türk vatandaşlarını sevdikleriyle buluşturmak için özverili bir şekilde çalıştığı vurgulandı, görevlerini büyük bir özveriyle icra eden tüm kahraman pilotlara nice sağlıklı ve emniyetli uçuşlar dileğinde bulunuldu.

    THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Bu yıl gökyüzü onlarsız daha renksiz, daha sessiz. Ama biliyoruz ki bu zor günler geçecek, kaptanlarımız bizi yeniden gökyüzüne taşıyacak, sevdiklerimize güvenle ulaştıracak. Ülkemiz havacılığına katkı sağlayan tüm pilotlarımızın, Dünya Pilotlar Günü Kutlu Olsun” ifadelerini kullandı.

    5 dakika farkla ceza yediCorona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresinde İzmir'de yaşanan ihlallerden dolayı 1704 kişiye toplamda 3 milyon 620 bin TL para cezası kesildi. Kısıtlamanın sona remesine 5 dakika kala sokağa çıkan bir vatandaşa ise ihlalden dolayı 3 bin 150 TL para cezası uygulandı
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