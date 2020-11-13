Gökyüzüne yerli uydu, Nahçıvan’a tren yolu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demir yolu ağlarını fizibilitelere göre planladıklarını belirterek, “Yatırımlarımızla altyapıyı kurduğumuzda dünyada lojistik süper güç olacağız” dedi.



Karaismailoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda soruları yanıtladı. Lojistik koridorların birbiriyle bağlantılı olduğuna işaret eden Karasmailoğlu, şunları kaydetti:



“Sanayi alanlarını demir yolu ağlarına bağlıyoruz. Ayrıca limanları da demir yolu ağlarına bağlıyoruz. Sanayideki üretim kısa sürede limanlara bağlanacak. Lojistikteki yüzde 50 oranındaki maliyetleri yüzde 10’un altına düşürmeyi hedefliyoruz.”



Yeni turizm hattı



Demir yoluyla taşınan yıllık 30 milyon ton yük miktarını, 2023 itibarıyla 45 milyon tona, 2028’de ise 150 milyon tona çıkartmayı hedefledikleri ifade eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:



“Türkiye’nin en güvenilir yolcu ve yük taşıma markası olmak, demir yollarının Avrupa’da yük taşıyan markası olmak, hatta Doğu Ekspresi’ne alternatif hatlar oluşturmak istiyoruz. Toros Ekspresi, Van Gölü Ekspresi gibi turizm hatlarıyla ilgili planlamalarımız var. Yolcu memnuniyetini üst noktaya çıkaran bir demir yolu markası oluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki yıllar demir yolu yılları olacak.”



Sirkeci Garı müze



Divriği - Kars tarafındaki, Bakü - Tiflis - Kars hattının ana damarlarından olan hatla ilgili yatırım çalışmaları olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, “Oradaki kapasiteyi 5 milyon tondan 20 milyon tona çıkartmayı hedefliyoruz. Orada Gürcistan bağlantısı da önemli. Azerbaycan’daki yeni gelişmelerden sonra Nahçıvan tarafına da bir demir yolu planlıyoruz. Onun da etüt plan çalışmaları devam ediyor” dedi.



Karaismailoğlu, İstanbul’da bulunan Sirkeci Garı’yla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığıyla ortak bir çalışma yürüttüklerini ve Sirkeci Garı için “demir yolu müzesi” planı yaptıklarını söyledi.



Türkiye’nin uzayda varlığı hissedildi



Karaismailoğlu, Türksat 5B uydu imalatlarının devam ettiğini belirterek, “5A uydumuz aralık ayı ortasında fırlatılacak. 5B’yi ise Haziran 2021 gibi planlıyoruz. 5B ile internet hızı 56 gigabayta çıkacak” dedi. Türkiye’nin uzaydaki varlığını da dünyaya hissettirdiğini söyleyen Karaismailoğlu, uydu ve haberleşme projelerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:



“5A uydumuzun imalatları bitti. Aralık ayı ortası itibarıyla 5A uydumuzun fırlatmasını yapacağız. 5A daha çok uydu yayıncılığıyla alakalı, kalite artacak. Peşinden 5B’nin imalatları devam ediyor. 5B’yi ise Haziran 2021 gibi planlıyoruz. Biz asıl farkı 5B’de hissedeceğiz, uydumuzu fırlattığımızda haberleşme hızımız oldukça artacak, internet hızı 56 gigabayta çıkacak. Yerli ve milli teknolojilerdeki gelişmelerin en önemli örneği 6A uydusunun da imalatı devam ediyor, 2022 başı itibarıyla uzaya fırlatacağız. Böylelikle uzayda da kendi teknolojilerimizi kullanmış olacağız.”



Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’nda 5G altyapısının oluşturulduğunu söyledi. 5G’nin şu anda dünyada halen tartışıldığına işaret eden Karaismailoğlu, “şu tarihte başlayacak” diye kesinleşmiş bir zamanın belirlenmediğini dile getirdi.



5G’de tarih yok



Karaismailoğlu, 5G’ye yerli ve milli teknolojilerle hazırlanılması gerektiğine dikkati çekerek, “Çok ciddi çalışmalarımız var. Dünya ile beraber biz de bu konuyu tartışıyoruz. Zamanı geldiğinde 5G’ye katılacağız. Zaten 4.5G olarak dünyada iyi seviyelerdeyiz. İletişim altyapı çalışmalarımız devam ederken bir taraftan da 5G’ye hazırlanıyoruz” dedi.