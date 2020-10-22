Golden Bridge’ten Ziraat’e altın ödül

İletişim Analiz Uygulaması’na ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Grup Başkanı Dr. İlker Met, “Çalışanlarımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini en iyi şekilde anlayarak çözüm üretmeye çalışıyoruz. İnsan kaynakları süreçlerinde veri ile karar verme vizyonumuzdan yola çıkarak geliştirdiğimiz uygulamamız ekip gelişim seviyesinin takip edilmesinde ve proaktif bir şekilde gelişime uygun aksiyonların alınabilmesinde önemli katkılar sağlıyor” dedi.

Ziraat Bankası, Golden Bridge Awards’ta layık görüldüğü ‘altın ödül’ ile birlikte uluslararası platformlarda elde ettiği başarılara bir yenisini daha eklemiş oldu. Golden Bridge Awards, dünyanın her yerindeki farklı sektörlerdeki başarılı şirketleri çeşitli kategorilerde ödüllendiriyor. Jürisinde akademisyenler, inovasyon ve teknoloji şirket CEO’ları, bankacılık ve finans alanında otoriteler yer alıyor.