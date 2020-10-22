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    HaberlerEkonomi Haberleri Golden Bridge’ten Ziraat’e altın ödül
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    22.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Golden Bridge’ten Ziraat’e altın ödül

    Ziraat Bankası, Golden Bridge Awards’ta, ‘İletişim Analiz Uygulaması’ ile ‘Çalışan Bağlılığı Programı’nda altın ödüle layık görüldü.

    Golden Bridge’ten Ziraat’e altın ödül

    İletişim Analiz Uygulaması’na ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Grup Başkanı Dr. İlker Met, “Çalışanlarımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini en iyi şekilde anlayarak çözüm üretmeye çalışıyoruz. İnsan kaynakları süreçlerinde veri ile karar verme vizyonumuzdan yola çıkarak geliştirdiğimiz uygulamamız ekip gelişim seviyesinin takip edilmesinde ve proaktif bir şekilde gelişime uygun aksiyonların alınabilmesinde önemli katkılar sağlıyor” dedi.
    Ziraat Bankası, Golden Bridge Awards’ta layık görüldüğü ‘altın ödül’ ile birlikte uluslararası platformlarda elde ettiği başarılara bir yenisini daha eklemiş oldu. Golden Bridge Awards, dünyanın her yerindeki farklı sektörlerdeki başarılı şirketleri çeşitli kategorilerde ödüllendiriyor. Jürisinde akademisyenler, inovasyon ve teknoloji şirket CEO’ları, bankacılık ve finans alanında otoriteler yer alıyor. 

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