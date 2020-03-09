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    HaberlerEkonomi Haberleri Goldman Sachs petrol tahminini düşürdü
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    09.03.2020 - 07:43 |

    Goldman Sachs petrol tahminini düşürdü

    Goldman Sachs, Rusya ve Suudi Arabistan'ın arz kısıntısında anlaşamamaları ve bir fiyat savaşı içine girmeleri sonrasında Brent petrolü için fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

    Goldman Sachs petrol tahminini düşürdü

    Koronavirüs salgını nedeniyle petrol talebinin ciddi şekilde düştüğüne de işaret eden Goldman Sachs, Brent petrolü için ikinci ve üçüncü çeyrek ortalama fiyat tahminlerini 30 dolar/varile indirdi.

    Petrol fiyatlarında düşüşe ABD kayaç petrolü üreticilerinin ikinci çeyrekte yanıtlarını göz ardı edilebilir seviyede olacağını öngören Goldman Sachs, kayaç petrolü üretiminin 3'ncü çeyrekte 75 bin varil/gün ve dördüncü çeyrekte 250 bin varil/gün düşeceğini tahmin etti.

    Goldman Sachs, stokların azalması ile birmikte yıl sonuna doğru petrol fiyatının 40 dolar/varil toparlanabileceğini de belirtti.

    ICE'de Brent petrolü şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 30,66 düşüşle 31,39 dolar/varil seviyesinde.

      TEM'de sabah trafiğini kilitleyen kaza!TEM Otoyolu Bağcılar Tekstilkent Sapağı'nda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere saplandı. Sürücü yaralanırken TEM'de trafik Ankara yönünde tamamen durdu.
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