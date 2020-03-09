Goldman Sachs petrol tahminini düşürdü

Koronavirüs salgını nedeniyle petrol talebinin ciddi şekilde düştüğüne de işaret eden Goldman Sachs, Brent petrolü için ikinci ve üçüncü çeyrek ortalama fiyat tahminlerini 30 dolar/varile indirdi.

Petrol fiyatlarında düşüşe ABD kayaç petrolü üreticilerinin ikinci çeyrekte yanıtlarını göz ardı edilebilir seviyede olacağını öngören Goldman Sachs, kayaç petrolü üretiminin 3'ncü çeyrekte 75 bin varil/gün ve dördüncü çeyrekte 250 bin varil/gün düşeceğini tahmin etti.

Goldman Sachs, stokların azalması ile birmikte yıl sonuna doğru petrol fiyatının 40 dolar/varil toparlanabileceğini de belirtti.

ICE'de Brent petrolü şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 30,66 düşüşle 31,39 dolar/varil seviyesinde.