09.03.2020 - 07:43 |
Goldman Sachs petrol tahminini düşürdü
Goldman Sachs, Rusya ve Suudi Arabistan'ın arz kısıntısında anlaşamamaları ve bir fiyat savaşı içine girmeleri sonrasında Brent petrolü için fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
Koronavirüs salgını nedeniyle petrol talebinin ciddi şekilde düştüğüne de işaret eden Goldman Sachs, Brent petrolü için ikinci ve üçüncü çeyrek ortalama fiyat tahminlerini 30 dolar/varile indirdi.
Petrol fiyatlarında düşüşe ABD kayaç petrolü üreticilerinin ikinci çeyrekte yanıtlarını göz ardı edilebilir seviyede olacağını öngören Goldman Sachs, kayaç petrolü üretiminin 3'ncü çeyrekte 75 bin varil/gün ve dördüncü çeyrekte 250 bin varil/gün düşeceğini tahmin etti.
Goldman Sachs, stokların azalması ile birmikte yıl sonuna doğru petrol fiyatının 40 dolar/varil toparlanabileceğini de belirtti.
ICE'de Brent petrolü şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 30,66 düşüşle 31,39 dolar/varil seviyesinde.