BİST101.063-2,38EURO7-0,39USD6,160,16ALTIN328,13-1,11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Google, 20 bin Afrikalı kadına dijital eğitim verecek
    ABONE OL
    10.03.2020 - 18:43 | | AA

    Google, 20 bin Afrikalı kadına dijital eğitim verecek

    Google, Afrika'da başlattığı "Afrika İçin Dijital Beceriler" kapsamında kıtada 20 bin Afrikalı kadına eğitim verecek.

    Google, 20 bin Afrikalı kadına dijital eğitim verecek

     

    Google, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ülkenin Lagos kentinde "Kadınlar Yapabilir" temalı bir program düzenledi.

    Şirketin Sahraaltı Afrika Sorumlusu Mojolaoluwa Aderemi-Makinde, programda, Google'ın, Afrika'nın çeşitli ülkelerinde 20 bin kadına farklı konularda eğitim vereceğini belirtti.

    Programla, kıtadaki kadınların girişimcilik, iş hayatına hazırlık, liderlik ve teknoloji becerilerini güçlendireceğinin altını çizen Aderemi-Makinde, "İlk etapta Abuja, Ekiti ve Uyo gibi Afrika'nın 17 şehrinde 5 bin kadına eğitim verilecek." dedi.

    Aderemi-Makinde, Google'ın kadınların potansiyellerine ulaşmaları ve kendilerini geliştirmeleri için bir platform sağlamayı taahhüt ettiğini kaydetti.

    Google tarafından yürütülen "Afrika İçin Dijital Beceriler" eğitim programları kapsamında 2022'ye kadar 10 milyon Afrikalının eğitilmesi hedefleniyor.

    Hemzemin geçitte tren hafif ticari araca çarptıUşak'ta, hemzemin geçitte yük treninin çarptığı hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

    Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

    Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

    Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

    Orduya saldırdı! 8 ölü...

    Orduya saldırdı! 8 ölü...

    İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

    İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

    Sıradaki Haber