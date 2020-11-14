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HaberlerEkonomi Haberleri Google’a 196.7 milyon TL ‘Rekabet’ cezası
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14.11.2020 - 07:00 |

Google’a 196.7 milyon TL ‘Rekabet’ cezası

Rekabet Kurulu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği gerekçesiyle ABD’li internet şirketi Google’a 196 milyon 708 bin 54 lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

Google’a 196.7 milyon TL ‘Rekabet’ cezası

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc hakkında “genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı” gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

Buna göre, Rekabet Kurulu, 12 Kasım 2020 tarihli kararı ile Google’ın, “genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vererek kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği” sonucuna ulaştı.

Kurul, bu kapsamda söz konusu teşebbüse 196 milyon 708 bin 54,78 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

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