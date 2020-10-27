Google’dan Türkiye’de dijitalleşmeye destek

Google Dijital Türkiye platformu, işlerini dijitalle hızlı ve etkin şekilde dönüştürmek isteyen işletmelerin işlerini büyütüp yeni müşterilere ve pazarlara ulaşmalarına yardımcı olacak online araçları tek bir yerde bulmalarını sağlıyor. Platform, COVID-19 salgınının neden olduğu olumsuz koşulların sürdüğü bu dönemde, işlerini online ortama taşıyarak büyümek isteyen işletmelere satışlarını ve rekabet güçlerini artıracak çözümleri ücretsiz olarak sunuyor.

Tek noktadan erişim

Google Türkiye Pazarlama Lideri Işıl Heves konuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“Küçük ve orta ölçekli işletmeler için ‘yeni normal’ koşullarında büyümenin ve rekabetçiliğin yolu, dijitale yönelmekten geçiyor. Dijitalle güçlenmek isteyen herkesin ihtiyaç duyduğu tüm araç ve çözümlere tek noktadan erişebilecekleri Google Dijital Türkiye platformunu işte bu gerçekten hareketle hayata geçirdik. Amacımız, KOBİ’ler başta olmak üzere tüm işletmelere ve girişimcilere, ücretsiz fırsatlar, eğitimler ve ürün destekleri sunarak dijitalleşmelerine destek olmak.”

“Google olarak, 2006’dan bugüne Türkiye ekonomisi ile birlikte adım atıyor, Türkiye’nin dijital geleceği için tüm paydaşlarımıza, müşterilerimize ve kullanıcılarımıza kesintisiz destek veriyoruz” diyen Heves şöyle devam etti

“Bu amaçla 2017’den beri sunduğumuz ücretsiz Google Dijital Atölye eğitimleri ile milyonlarca kullanıcımızın kendilerini geliştirmelerine yardımcı olduk. 200 binden fazla kullanıcımız ise bu eğitimler sonunda Google’dan sertifikalarını almaya hak kazandılar. Mezunlarımızın yüzde 37’si eğitimlerimiz sayesinde işlerini ve kariyerlerini ilk üç ay içerisinde dijitale taşıdıklarını ilettiler. Bundan sonra da Google Dijital Türkiye platformu ile toplam 1.5 milyon birey ve işletmenin içinde bulunduğumuz bu belirsiz dönemden güçlenerek çıkmalarına destek olmayı ve böylece Türkiye’nin dijital geleceğine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.”