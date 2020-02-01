Gösterge faiz 3.5 yıl sonra tek hane

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9.96 ile Kasım 2016’dan bu yana ilk kez tek hanenin yakalandığını belirterek, Twitter hesabından, değerlendirmede bulundu.



Piyasa beklentilerindeki iyileşmeyi kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Albayrak, “Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor. 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9.96 ile Kasım 2016’dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık. Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.



CDS de geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), Temmuz 2019’da itibaren 7 aylık dönemde politika faizini toplamda 1275 baz puan indirmesi, enflasyondaki düşüş ve ülke risk primindeki (CDS) geri çekilmenin etkisiyle tahvil faizindeki gerileme devam ediyor.



Tahvil-bono piyasasında yıl başından beri yüzde 12’nin altına işlem gören 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, uzun bir aranın ardından ilk kez tek haneyi gördü. Tahvil faizi, yüzde 9.96 ile 14 Kasım 2016’dan bu yana en düşük seviyesini gördü.



Öte yandan tahvil faizindeki geri çekilmede CDS’nin 1.5 yılda 523 baz puandan 236 baz puana gerilemesinin de etkisi oldu.