Gözler faiz için Merkez’de

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, AA’ya yaptığı açıklamada, TCMB’nin politika faizinde 150 baz puanlık artış yapabileceğini ifade etti.



İspanyol BBVA’nın başekonomisti Alvaro Ortiz Vidal-Abarca da TCMB’nin, politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 16’ya çıkarabileceği öngörüsünü paylaşarak, enflasyon beklentilerine hakim olma ve enflasyonu hedeflenen seviyeye getirmenin anahtarının yeni politikada sebat göstermek olduğunu söyledi.

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen ise TCMB’nin TL’de istikrarı sağlamak, para politikasındaki güvenilirliği desteklemek, enflasyon beklentilerindeki bozulmayı önlemek için politika faizini piyasa beklentisi olan yüzde 16.50’nin üzerine çıkarabileceğini bildirdi. Kalen, TCMB’nin, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17 yapabileceğini aktardı.