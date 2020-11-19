Gözler Merkez’de borsa rekorda

Gün içinde dolar/TL kuru 7.78’e, euro/TL kuru da 9.24’e kadar yükseldi. Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı ve kurlar günü, önceki günkü seviyelerine yakın şekilde tamamladı.



Borsa ise alıcılı bir gün geçirdi. BIST 100 Endeksi yüzde 2.78 değer kazanarak günü 1.294 puandan tamamladı ve tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, önceki kapanışa göre 35 puan artarken, toplam işlem hacmi 35.1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 5.05, holding endeksi yüzde 2.41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7.75 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 0.27 ile turizm oldu.



Ekimde sabit kaldı



Merkez Bankası, ekim toplantısında politika faizini sabit tutarken, para politikası operasyonel çerçevesinde değişikliğe giderek Geç Likidite Penceresi işlemlerindeki faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar vermişti. 13 Kasım itibariyle ağırlıklı fonlama maliyeti yüzde 14.56 seviyesine yükseldi.